IOC'nin spor hekimliği kursları İstanbul'da yapılacak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) spor hekimliği üzerine düzenlediği iki kurs, kasım ayında Türkiye'de yapılacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) spor hekimliği üzerine düzenlediği iki kurs, kasım ayında Türkiye'de yapılacak.
IOC'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12. IOC İleri Düzey Takım Doktoru Kursu, 1-3 Kasım, 10. IOC Olimpik Sporcuların Kardiyovasküler Değerlendirmesi Kursu ise 4-5 Kasım tarihlerinde Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilecek.
Kayıtlar internet üzerinden alınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer