Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Luka Modric Bizi İstedi

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i kadrosuna katmak isteyen Inter'de teknik direktör Luciano Spalletti konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Modric'in Inter'e transfer olmak istediğini vurgulayan Spalletti, "Şampiyonlar Ligini kazanan ve Dünya Kupası finalinde yer alan Modric'in bize transfer olmak istemesi beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID İZİN VERMİYOR"

Real Madrid'in tutumu hakkında konuşan Spalletti, "Modric'i alabileceğimizi düşünmüyorum çünkü Real Madrid ayrılmasına izin vermiyor. İyi bir takımız ancak Modric ile daha güçlü bir takım oluruz" dedi.

İspanya basınında yer alan haberlerde; Hırvat yıldızın Real Madrid'de kalma kararı verdiği ve yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.