İnşaattan Düşen Usta Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika inşaatından düşen bir kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, bir fabrika inşaatının ikinci katında kalıp çakan inşaat ustası 41 yaşındaki Cebrail Ö., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçiren Cebrail Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA