İnönü'de koronavirüs denetimleri devam ediyor
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İnönü'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

19.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:51
İnönü'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde koronavirüs denetimlerine hız kesmeden devam ediliyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde koronavirüs denetimlerine hız kesmeden devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında tüm yurtta olduğu gibi yoğunlaştırılmış denetimler İnönü ilçesinde de devam ediyor. İlçenin Yenice Mahallesinde yapılan denetimde, market, kıraathaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirildi. Ayrıca denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Denetime, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirleri katıldı. - ESKİŞEHİR

İnönü'de koronavirüs denetimleri devam ediyor
İnönü'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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