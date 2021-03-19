İnönü'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde koronavirüs denetimlerine hız kesmeden devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında tüm yurtta olduğu gibi yoğunlaştırılmış denetimler İnönü ilçesinde de devam ediyor. İlçenin Yenice Mahallesinde yapılan denetimde, market, kıraathaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirildi. Ayrıca denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Denetime, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı