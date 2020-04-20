İngiltere: Türkiye'den temin edilen 84 tonluk sevkiyat bugün gelebilir
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BBC

İngiltere: Türkiye'den temin edilen 84 tonluk sevkiyat bugün gelebilir

İngiltere'de yetkililer, ülkedeki sağlık çalışanları için Türkiye'den dün gelmesi beklenen ama geciken 84 tonluk koruyucu malzeme sevkiyatının bugün yola çıkabileceğini açıkladı.

20.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:45
İngiltere: Türkiye'den temin edilen 84 tonluk sevkiyat bugün gelebilir

BBC'ye konuşan İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, sevkiyatın dün geleceğine dair hükümet açıklaması yanlış çıktıktan sonra, bu konuda kesin konuşmak istemediğini ama malzemeyi taşıyan uçağın bugün öğleden sonra yola çıkmasını beklediklerini söyledi.

Oliver Dowden, "Türkiye ucunda sorunlar vardı. Yeni vaatlerde bulunmak istemiyorum ama gelen bilgilerden uçağın bu öğleden sonra kalkacağını ve malzemenin geleceğini anlıyorum" dedi.

Dowden, Türkiye'den gelen malzemeye ek olarak Çin'den de 34 milyon koruyucu giysi beklediklerini de söyledi.

Kültür Bakanı Dowden, malzemenin bugün geleceği konusundaki açıklamasındaki kesinlikten geri adım attı ve hükümetin sevkiyatı taşıyan uçağın bugün hareket etmesini ancak "umabileceğini" söyledi.

BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, sevkiyatın mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çabaların sürdüğünü söyledi, "Bugün gönderilmesini umuyoruz ama işlemler sürüyor. Nihai onay süreci için bekliyoruz" dedi.

Hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığı, bunları zamanında temin edemediği ve olan malzemenin de tükenmek üzere olduğu eleştirileri giderek yoğunlaşırken, Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü (dün) yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söylemişti.

'Pek umutlu değiliz'

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin malzeme temininden sorumlu bölümün başkanı Chris Hopson, koruyucu malzemenin bugün geleceği konusunda hükümetten gelen açıklamalardan sonra, pek umutlu olmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan Hopson, "Bir saat öncesine kadar malzemenin bugün geleceğine dair görece düşük bir beklenti vardı. Bugün gelecekse muhtemelen çok geç gelecek. Bu bize tek tek sevkiyatlara odaklanma konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Hopson, son haftalarda yaşanan hayal kırıklıklarının, malzeme gerçekten gelene ve kutular açılıp kontrol edilene kadar sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme sağlandığından emin olunamayacağını gösterdiğini söyledi.

İngiltere hükümeti şu ana kadar 27 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Guardian gazetesi ise bugün bu konudaki haberlerin takibi yoluyla 81 sağlık çalışanının bu hastalıktan öldüğünü ama sayının muhtemelen daha da yüksek olduğunu yazıyor.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle'ın değerlendirmesi

Sevkiyatın gecikecek olması gerçek bir endişe konusu, hem kısa vade hem de uzun vade için.

Şu ana kadar, özellikle gözlükler ve önlükler bağlamında bel bağladığımız koruyucu ekipman stoklarımız belli ki azalıyor.

Bu da bizi, özellikle iç üretimini gerçekleştiremediğimiz koruyucu önlükler konusunda, uluslararası tedarik zincirine bağlı kılıyor.

Bu önlüklere talebin fazla olduğunu da göz önüne alırsak, önümüzdeki sorunun, gelecek aylar süresince de problem yaratmaya devam edeceğini ön görebiliriz.

İngiliz Sağlık Servisi çalışanları endişeliler, hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Yetkililer ellerinden geleni yapıyorlar belli ki...

Ama gelecekte, koruyucu kıyafet konusunun nasıl olup da bu seviyeye geldiği noktasında ciddi tartışmalar yaşanması gerekecek.

'Çok ama çok büyük ek bir sevkiyat'

Sevkiyat, İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick tarafından, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "çok ama çok büyük ek bir sevkiyat" olarak tanımlanmıştı.

İngiliz basınında da Pazar günü sevkiyata ilişkin haber geniş şekilde yer aldı ve hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazıldı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söyledi.

Jenrick, NHS personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.

BBC
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