İngiltere'de Rus Ajanı Bilinmeyen Maddeye Maruz Kalıp Komaya Girdi

İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde dün bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak komaya giren şahsın, Londra için casusluk yapan Rusya vatandaşı Sergey Skripal olduğu ortaya çıktı.

2010 YILINDA BRİTANYA'YA YERLEŞTİ

BBC'nin haberine göre; 66 yaşındaki Skripal, 2010'da ABD ile Rusya arasında yapılan "casus takası"nın ardından Britanya'ya yerleşmişti.

13 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Rus ordusunda askeri istihbarat albayı olarak çalışan Skrila, 2006'da Britanya için casusluk yaptığı gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Skripal'ın Avrupa'da görev yapan Rus istihbarat ajanlarının kimliklerini Britanya İstihbarat Servisi'ne (MI6) verdiği savunuluyordu.