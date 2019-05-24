İnegöl'de park halindeki otomobil alev aldı

İnegöl ilçesinde park halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi Savaştepe Sokağı'nda park halindeki Recep H'ye ait 16 GM 150 plakalı otomobilin elektrik aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA