İnegöl'de araç hırsızlığı
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İnegöl'de araç hırsızlığı

29.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:18
İnegöl'de araç hırsızlığı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araç çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araç çalındı.

Cuma Mahallesi Ali Hatipoğlu Sokağı'nda Cengiz D'ye ait araç, kardeşi Zülfü D. tarafından evinin önüne park edildi.

Bir süre sonra dışarı çıktığında aracın yerinde olmadığını fark eden Zülfü D'nin ihbarı üzerine olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı.

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Sahibi tarafından yeni satın alındığı öğrenilen aracın bulunması ve şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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