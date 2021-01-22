İmamoğlu: Tarım Bakanlığı onu kastetmediğini ifade etti, dolayısıyla sorun kalmadı
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İmamoğlu: Tarım Bakanlığı onu kastetmediğini ifade etti, dolayısıyla sorun kalmadı

22.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:29
İmamoğlu: Tarım Bakanlığı onu kastetmediğini ifade etti, dolayısıyla sorun kalmadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tarım bakanlığı onu kastetmediklerini ifade ettiler.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tarım bakanlığı onu kastetmediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı" dedi.

İmamoğlu, KİPTAŞ İzmit Çınar Evleri projesinde kura çekilişine katıldı.

Ekrem İmamoğlu burada gazetecinin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Mobil ekmek büfeleri ile ilgili tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Zaten devam edecekti. Dün yazılan yazı sahaya başka türlü uygulama olarak yansısaydı bile biz ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım bakanlığı onu kastetmediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı" dedi.

Ekrem İmamoğlu,  "Dünkü kararın ilk intibası hepimizi çok üzmüştür. Tarım bakanlığının bu şekilde sürecin bunu ima etmediğini ifade etmediğini açıklaması sorunu çözmüştür şimdilik"  ifadelerini kullandı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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