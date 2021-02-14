Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

14.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:00
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, yarıyıl tatilinde yaşanan yoğunluk dikkati çekiyor.

Kayak antrenörü Taner Oto, AA muhabirine, Ilgaz'ın Türkiye'nin en güzel dağlarından biri olduğunu belirterek, "Doğası, yapısı, her şeyi ile kayağa çok uygun. Kar kalitesi çok iyi. Kayak, turizm amaçlı ve doğa yürüyüşü açısından çok güzel bir yer. Pandemiden dolayı günlük katılanlar olmadığı için sadece otel misafirleri ile geçiriyoruz ama sezon yine de yoğun geçiyor." dedi.

Ankara'dan gelen Yusuf Can Karapınar da 5 senedir geldiğini dile getirerek, "Bu sene de eşimle gelmek nasip oldu. Eşim bu sene yeni öğrendiği için bir yandan ders alıyor. Çok güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Bilge Özmen ise arkadaşlarıyla yarıyıl tatilini değerlendirmek için Ilgaz'a geldiğini belirterek, "İlk kez geldik, kayak dersi alıyoruz. Çok güzel bir doğası var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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