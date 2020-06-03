İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
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İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
03.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonla görüştü.

Altun-Satterfield görüşmesinde, başta TRT World olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşıldı, ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alındı.

Fahrettin Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrimeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye'de PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizdi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK/YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostu ve NATO müttefiki ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın iş birliğini sürdürdüğü de ifade edildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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