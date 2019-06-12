İK'da yeni trend: Online Değerlendirme Merkezi

Yetenekleri çekmek ve şirkette kalmalarını sağlamak için bu araçların yaşattıkları aday deneyimi de güvenilirlikleri kadar önem kazandı. Yetenekler artık kısa süreli, daha az stres yaşatan, dijital ve eğlenceli içerikleri olan araçlar ile değerlendirilmek istiyor. Türkiye'nin önde gelen ölçme ve değerlendirme firmalarından Assessment Systems, değerlendirme merkezinin ne zaman online ne zaman offline (yüz yüze) yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.

İK'da tahmin gücü en yüksek yöntemlerden biri olan Değerlendirme Merkezi, son yıllarda online alternatifi ile adayların bu beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Online Değerlendirme Merkezi'nin, yüz yüze değerlendirme merkezi uygulamalarına göre daha ekonomik olması, azalttığı lojistik maliyetler ile şirketler için cazip bir seçenek oluyor.

Online Değerlendirme Merkezi maliyet avantajı sunuyor

Şirketlerin özellikle yönetici seçimlerinde kullandığı araçlardan biri olan Değerlendirme Merkezi sunduğu yüksek tahmin gücü ile işe uygunlukla ilgili yanılma payını azaltıyor. Diğer taraftan farklı ölçme araçları ile kıyaslandığında maliyetli olması, adayların değerlendirme yapılacak yere uzak lokasyonlarda bulunmaları online değerlendirme merkezi alternatifini öne çıkarıyor.

Online Değerlendirme Merkezi ile İK süreçleri hızlanıyor

Online Değerlendirme Merkezinin ölçüm kuralları, klasik değerlendirme merkezi kuralları ile birebir aynı. Tek fark, aday ve değerlendiricilerin aynı ortamda değil, online bir platform üzerinden buluşmaları. Adaydan beklenen, belirtilen saatte kameralı bir bilgisayar ile internet olan sessiz bir yerden online platforma giriş yapması. Uygulama süresince, yüz yüze değerlendirme merkezinde görmeye alıştığımız, Bekleyen İşler, Analiz, Rol Oyunu gibi egzersizlerin online versiyonları ile aday değerlendiriliyor. Aranan yetkinlikler, pozisyonun gereklilikleri, şirketin sektörü düşünülerek seçilen egzersizlerden en az iki tanesini kullanmak ve yetkinlikler ile ilgili birden farklı yerde, farklı danışmanlardan gelen kanıtları kullanarak nihai sonuçlara ulaşmak işin en kritik noktası diyebiliriz.Akıllı puanlama ile danışmanların kısa sürede değerlendirme yapmasını ve raporlamasını sağlayan bu sistemde, şirketler adayları ile ilgili kararlarını hızlı şekilde verebiliyorlar.

İyi bir deneyim yaşatmak, en az ölçüm gücü kadar önemli

Adayların kariyerleri için kritik bir tecrübe olan Değerlendirme Merkezi uygulamasında iyi bir deneyim yaşatmak, en az ölçüm gücü kadar önemli bir unsur. Kapsamlı bilgilendirmeler, evinin rahatlığında bu uygulamayı yapabiliyor olması, adayın stresini yenmesini ve gerçek performansını ortaya koymasını kolaylaştırıyor. Uygulamanın içeriğindeki egzersizleri kâğıt kalem usulü cevaplamak yerine dijital şekilde gerçekleştirmek adaylara değerlendirilirken gerçekçi ve keyifli bir deneyim de yaşatıyor.

Online Değerlendirme Merkezini en çok kullanan sektörler: Bankacılık ve Perakende

Bankacılık ve perakende sektörü online değerlendirme merkezini en çok kullanan iki sektör. Sene içinde birçok pozisyonun seçim sürecinde Değerlendirme Merkezi uygulamasını kullanan bu sektörler, özellikle tüm Türkiye'ye yayılan saha organizasyonlarının yönetici ve çalışan seçimlerinde son yıllarda Online Değerlendirme Merkezi ile ilerlemeyi tercih ediyorlar. Bu sayede iş kaybı en aza inerken, konaklama ve yol masrafları da sıfırlanıyor.

Online Değerlendirme Merkezinin, danışmanın olmadığı diğer online uygulamalar ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Assessment Systems CEO'su Levent Sevinç, bu uygulamanın uzak lokasyonlarda adayları olan firmalar için cazip bir alternatif olduğunu belirtiyor ve klasik değerlendirme merkezi uygulaması ile benzer tahmin gücünü verebilmesi için ölçüm standartlarına uymak gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye'nin 1 numaralı bebek bezi markası Prima; ebeveynlerin hem hayatlarını kolaylaştıracak hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacakları yepyeni bir mobil uygulama geliştirdi:

Bebek bezi alışverişleriniz kazanca dönüşsün

Prima Kulübü uygulamasında yer alan FişÇek özelliğini kullanarak alışveriş fişlerini taratan, çeşitli anketlere katılarak, uygulamayı arkadaşlarıyla paylaşan ebeveynler, puan yerine geçen kalp kazanma fırsatını elde ediyor. Bu kalpler biriktikçe ebeveynler bebek bezi ve ya da çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

Bebeğinizin gelişimini tek bir uygulamadan takip edin

Ebeveynlerin gün boyu en yakın arkadaşı olacak Prima Kulübü uygulaması, bebeklerinin sağlıklı gelişimini takip edebilmeleri için anne ve babalara rehberlik de ediyor. Ebeveynler uygulamada yer alan özellikler sayesinde bebeklerinin kilo-boy gelişimini, uyku ve yemek düzenini kolayca takip edebiliyor. Ayrıca Günlük özelliği ile not alınabiliyor ve kaydedilebiliyor.

Kaynak: Bültenler