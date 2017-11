Iı. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu' Başladı

Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "II. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu" başladı.



"II. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu"nun açılışı İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker, etkinliğin düzenlenmesindeki teşvik edici yaklaşımından ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Faruk Bozgöz'e teşekkür etti.



Sempozyumun gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeker, son günlerde gerçekleşen siyasi ve askeri hareketlilik nedeniyle Yemen'den gelecek olan katılımcıların etkinliğe katılamadığını kaydetti. Şeker, bu araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarını basılacak sempozyum bildirileri kitabıyla en kısa sürede diğer araştırmacılarla paylaşmaya gayret göstereceklerini dile getirdi.



Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, coğrafi konumu itibariyle bir dünya kapısı olarak tanımladığı Yemen'in Türk- İslam medeniyetleri için taşıdığı öneme dikkat çekerek, Osmanlı'nın Yemen'in fethiyle uluslararası sulara çıkarak bir dünya devleti haline geldiğini ifade etti.



1517'den 1918'e kadar Osmanlı'ya tam anlamıyla gönülden bağlı olan bu uç vilayetinin Mondros mütarekesi ile vatandan ayrılmayı gönülden kabul etmediğini vurgulayan Turan, İmam Yahya gibi pek çok Yemenlinin bu ayrılığı kalben kabul edemediğini dile getirdi. Turan, konuşmasının sonunda düzenlenen toplantının bugün zor zamanlar geçiren bu ülkenin insanlarının geleceklerine dair bazı umutları ve bulguları ortaya çıkarmasını ümit ettiğini söyledi.



TİKA Başkanı Serdar Çam adına bir konuşma gerçekleştiren TİKA Başkan Vekili Prof. Dr. Faruk Bozgöz de Osmanlı Devleti'nin bu bölgedeki anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda ileri sürdüğü ıslahat programının 2013-2014 yıllarında Birleşmiş Milletlerin gözetiminde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde ortaya konulan çözüm önerileriyle benzeştiğine dikkat çekti. Bozgöz, düzenlenen toplantıda sunulacak olan bildirilerin, bölgedeki sorunların çözümüne yönelik değerli bilgi ve öneriler getirmesi temennisinde bulundu.



Yemen Taiz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed MohamedSaeed Al-Shauiby, Osmanlı Devleti'nin Yemen'deki idaresine değindiği konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin bölgede hakimiyeti boyunca, her ne kadar bazı anlaşmazlıklar yaşansa da, yerel halkla iyi ilişkiler kurmayı başardığını dile getirdi. Osmanlı Devleti'nin burada bıraktığı bu iyi hatıraların günümüze de intikal ettiğini belirten Al-Shauiby, aslında Yemen'de yapılması planlanan bu bilimsel toplantının mevcut siyasi ve askeri durum dolayısıyla orada gerçekleşemediğini ifade etti. Al-Shauiby, ev sahipliğinden dolayı İstanbul Üniversitesine ve etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Türk Tarih Kurumu Başkanı'na İstanbul Üniversitesi Rektörüne ve diğer paydaşlara teşekkür etti. - ANKARA