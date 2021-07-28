İhvan'dan Tunus'taki tüm kurumlara "ciddi diyalog" çağrısı
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İhvan'dan Tunus'taki tüm kurumlara "ciddi diyalog" çağrısı

İhvan'dan Tunus'taki tüm kurumlara 'ciddi diyalog' çağrısı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile tüm Tunuslu güçlere "ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile tüm Tunuslu güçlere "ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta ani şekilde meydana gelen olaylara ilişkin gelişmelerin büyük üzüntüyle takip edildiği kaydedildi.

Bu zamanlarda en önemli önceliğin demokratik sürece saygı duyulması, Tunus halkının kazanımlarının ve özgür seçimlerin korunması olduğu aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet de dahil olmak üzere tüm siyasi ve toplumsal güçleriyle Tunus halkına ciddi bir diyalog çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, diyaloğun, olayların daha da kötüleşmesine, ülkenin şiddet, yıkım ve kan dökülmesi gibi sonu iyi olmayan olaylara kaymasına neden olacak yolların önünü keseceği vurgulandı.

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine "istişareleri artırma" çağrısı yaparak, ülkenin demokratik kazanımlarının korunması ve söz konusu krizlerden çıkış yolunun ortak tercihlerle çizilmesi için ulusal bir diyalog yönetimine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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