Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 26 Yaralı



IĞDIR - Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 26 göçmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ülkeye yasadışı yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan 76 AB 602 plakalı minibüs, Özgür Mahallesi İskender Iğdır Caddesi üzerinde sulama kanalının bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 1'i ağır olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardında yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra kaçan minibüs sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazaya karışan minibüs, polis ekiplerinin çağırdığı çekici ile otoparka çekildi.