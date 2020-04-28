İftarlıklar Yunusemre Belediyesinden
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İftarlıklar Yunusemre Belediyesinden

Yunusemre Belediyesi, yemeğini yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

İftarlıklar Yunusemre Belediyesinden
28.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:01

Yunusemre Belediyesi, yemeğini yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Çerçi, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemizde 'Kimsesiz' kelimesi hiç kullanılmasın, dilimizden kalksın diye gayret gösteriyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başından itibaren binlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ulaştırırken bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek gibi 6 çeşitten oluşan iftar menüsü, Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Biz Yunusemre Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemizde 'Kimsesiz' kelimesi hiç kullanılmasın, dilimizden kalksın diye gayret gösteriyoruz. Yılın 11 ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetirken Ramazan ayı gelince hayırseverlerimizle birlikte çalışmalarımıza daha bir ivme kazandırdık. Bir yandan Ramazan'ın başından itibaren binlerce ihtiyaç sahibi ailemize erzak yardımı ulaştırırken diğer yandan yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerimize de sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Gıda teknikerimizin kontrolünde, gerekli hijyen şartlarına uygun olarak hazırlanan iftar yemeğimizi ekiplerimiz her gün vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Çok önem verdiğim bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakar personelimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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