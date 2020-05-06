İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti
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İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti

İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti
06.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:36

Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.

Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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