İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Seferler cuma, cumartesi ve pazar günleri, Büyükçekmece'den 10.30 ve 20.30, Bursa'dan ise 08.00 ve 18.30 saatlerinde yapılacak.

2.08.2019 15:06
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Seferler cuma, cumartesi ve pazar günleri, Büyükçekmece'den 10.30 ve 20.30, Bursa'dan ise 08.00 ve 18.30 saatlerinde yapılacak. Bu seferler sayesinde yolcular Büyükçekmece'den Bursa'ya 95 dakikada ulaşabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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