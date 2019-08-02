İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Seferler cuma, cumartesi ve pazar günleri, Büyükçekmece'den 10.30 ve 20.30, Bursa'dan ise 08.00 ve 18.30 saatlerinde yapılacak. Bu seferler sayesinde yolcular Büyükçekmece'den Bursa'ya 95 dakikada ulaşabilecek.