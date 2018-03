İçişleri Bakanı Soylu Mardinli Çocuklarla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz Anadoluyuz Projesi'nin asıl amacının çocukları mutlu etmek olduğunu vurguladı ve Mardin ile ilgili, "Medeniyetimizin en önemli kök sütunlarından bir tanesi Mardin'dir. İyilik medeniyetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında dün Mardin'den Ankara'ya gelen yaklaşık 200 ortaokulu öğrencisi, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun misafiri oldu. Bakan Soylu öğrencileri Bakanlığın Anadolu Yemek Salonu'nda düzenlenen sabah kahvaltısında misafir etti. Öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, "Anadolu medeniyetimizin en özellikli ve en güzel yerlerinden birisi olan tarihin birçok anlamını farklı anlayışlarını ve farklı yaşam biçimlerini farklı kültürlerini bir arada bulunduran ama bütün bunların üzerinde en önemli özelliği, bir arada nasıl yaşanabileceğini en güzel gösteren şehirlerden birisi olan Mardin'den buraya gelen çok kıymetli kardeşlerim, Başkent'te ve Bakanlığımızda olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizin bir arada olmanız yüzünüzün gülmesi, neşeniz ve sevinciniz aslında bizlere de yaşama sevinci veriyor. Bundan 5 ay önce Mardin'den gelen arkadaşlarımızla yine burada buluşmuştuk. Bizim işlerimiz zor ve sıkıcı işlerdir. Sorunların çözümleri için çalışırız. Stresli ve gergin işlerimiz var. Bizler bu şekilde çalışıyoruz. Tüm insanlığın amacı sizleri mutlu görebilmektir. Gelecek nesillerimizin daha sağlıklı vatanda daha güzel bir anlayış içerisinde olmasının temin edilmesidir. Sizin bu neşeli görüntünüz olmasa dünya yaşanabilir bir yer olmazdı. Biz Anadolu Projesi'nin birçok nedeni var. Sizlere de birçok faydası var. Ülkemizi tanıyorsunuz. Yeni arkadaşlar ediniyorsunuz. Yeni yerler görüyorsunuz. Fakat bu projenin en temel amacı sizlerin mutlu olmasıdır. Biz bütün çocuklarımızın mutluluk patlaması yaşamasını istiyoruz. 'Biz Anadolu'yuz' projesini bu sebepten hayata geçirdik. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı bilgilerin kitap okuyarak bazı bilgilerin de gezip görerek öğrenildiğini belirten Soylu, "Eski zamanlarda insanların haberleşme imkanlarını bugünkü gibi değildi. O dönemlerde seyyahlar, yani gezginler gittikleri yerlerde çok fazla itibar görürlermiş. Bir seyyah bir şehre veya kasabaya geldiği zaman o şehrin ileri gelenleri onu karşılar başka diyarlarda gördüklerini anlatması isteniyormuş. Artık teknoloji çok ilerledi. Artık bir yerden bir yere ulaşmak çok kolaylaştı. Bunlar var diye bunun değiştiğini düşünmeyen. Bir gezginin görüşü ile internetten okuyacaklarınız biliniz ki asla aynı değildir. Dolayısıyla bu gezileriniz hem küçük bir tatil aynı zamanda bir öğrenme gezisidir" diye konuştu.

"Bugüne kadar sizler dair 21 bin 577 kardeşimiz bu gezilere iştirak etti. 15 bin 509 katılımcımızın da ziyareti planlandı"

Biz Anadolu'yuz Projesi'nin sadece kahvaltıda bulunanların bir yerleri görmesi için planlanmadığını belirten Bakan Soylu, "Gittiğiniz yerlerdeki insanların da sizi görmesi ve mutlu olması, geleceğe dair bir umut projesidir. Bu geziler sizlerde bir iz bıraktığı gibi inanın sizleri görenlerde de çok farklı izler bırakmaktadır. Belirlediğimiz 25 ilden eşleştirdiğimiz 25 ile 50 bin çocuğumuzun en az 3 gün sürecek geziler yapmasını planladık. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ilk olarak Tunceli'den Afyon'a gelen bir grupla bu adımı attık. Bugüne kadar sizler dair 21 bin 577 kardeşimiz bu gezilere iştirak etti. 15 bin 509 katılımcımızın da ziyareti planlandı. Nisan sonu itibari ile 37 bin inşallah, Mayıs ayı itibariyle de 50 bin kardeşimizi, Biz Anadoloyuz Projesi kapsamında Anadolu'muzun çeşitli yerlerine götürmüş olacağız. Şuana kadar 161 uçak seferi gerçekleştirildi. Ulaşım noktasında Türk Hava Yolları da bize çok büyük destekler sağladı" şeklinde konuştu.

"Medeniyetimizin en önemli kök sütunlarından bir tanesi Mardindir. İyilik medeniyetidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Birileri dünyayı kötü bir yer yapacak adımlar atmaya çalışıyor. Özellikle bunu bilerek isteyerek gerçekten dünya daha kötü bir yer olsun diye mi yapıyorlar, yoksa kendi menfaatlerini temin etmek için bilmeden yapıyorlar tam emin değilim. Emin olduğum bir şey var, bu yapılanlar doğru işler değil. Dünyanın her köşesine silah sevk etmek, terörü ve uyuşturucuyu desteklemek hiç doğru değildir. Oysa bu dünyanın her köşesi zenginliklerle dolu. Dünya mevcut haliyle herkese su verebilecek ve mutlu edebilecek imkanlara sahiptir. Önemli olan aç gözlü olmamaktır. Bizim medeniyetimiz ki medeniyetimizin en önemli kök sütunlarından bir tanesi Mardindir. İyilik medeniyetidir. Derik'ten gelen arkadaşlarımız var. Orada bir kaymakamımız var. İsmi Muhammed Fatih Safitürk, o da bir annenin babanın çocuğuydu, o da bu iyilik medeniyetinin evladı olarak Derik'e sizlerle beraber buluşmaya dünyada oluşan bu karmaşayı ortadan kaldırmaya çalışan, sizi o karmaşanın içerisinden alıp yeni aydınlığa taşımaya çalışmıştı. Biz onunda iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Sakın iyilikten vazgeçmeyin. Bakın bu salonun adı da Anadolu'dur. Anadolu herkese iyilik üfleyen ve herkesi kuşatan bir anlayışın adıdır. Anadolu büyük bir zenginliktir. Anadolu her şeyin ilacıdır. Anadolu sadece Anadolu değildir. İnsanları da Anadolu'dur. Dinimiz bize kardeşliği ve iyiliği öğütüyor. Dinimiz bize birbirimize yardım etmeyi ve birbirimizi anlamayı öğütüyor. Eğer bunları yaparsak Allah'a daha iyi bir kul oluruz. İşlerimizi daha iyi yapmamız bundan sonra geliyor. İnsanlar yaratılmışların en şereflisidir bu topraklar ve kainat üzerinde. Buna göre birbirimize davranalım. Hepiniz zihninizdeki bu ulaşmak istediğiniz hedeflediğiniz noktalara ulaşın diye dua ediyoruz. Burada gördüklerinizi oraya gittiğinizde arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın."

"Hep birlikte bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Bakanımızın önderliğinde icra ettiğimiz 'Biz Anadolu'yuz Projesi'ni çok önemsiyoruz. Çünkü Anadolu bir bütün. Bu değerleri bir araya getirip tanıştırmak çocuklarımızı Türkiye'nin 4 bir yanını onlara anlatmak ortak değerlerimizi tekrar gündeme getirmek açısından da bu proje çok önemli. Şehirler sizi kucaklıyor ve seviyor. Sizleri burada misafir etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Ankara'ya gelen grupları biraz daha şanslı görüyorum. Bu programı çok iyi değerlendirin. Mümkünse ufak notlar alın. Duygularınızı diğer arkadaşlarınıza, annenize ve babanızla paylaşmanızda faydası olacaktır. Okumayı tavsiye ediyoruz. Bu ülke bizim, hep birlikte bu ülkeyi oluşturuyoruz. Hep birlikte bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Sizlerde bulunduğunuz yerlerde devletimize sahip çıkma konusunda elinizden geleni yapacaksınız bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir çocuğu kırmadı tüm çocuklarla adeta tek tek fotoğraf çektirdi. Kahvaltıya, İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Topaca'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, öğretmenler ve Mardinli çocuklar katıldı. Kahvaltı programı, çocuklara verilen hediyelerden sonra İçişleri Bakanlığı girişinde çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ANKARA