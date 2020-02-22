İçişleri Bakanı Soylu, Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
22.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:20
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA