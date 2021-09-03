Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
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Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, 24 Eylül'de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Teknik sebeplerden dolayı turnelerini iptal eden Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, bu konserde Hüsnü Şenlendirici'ye eşlik edemeyecek.

Bu konserde Şenlendirici, kendi orkestrasıyla sahne alacak.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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