Hukukçulardan kayyum tepkisi: Hukuk muhalefeti yok etmenin aracı olarak kullanılıyor

19.08.2019 19:59

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'da yüzde 63, Mardin'de yüzde 56, Van'da ise yüzde 54 oy ile kazandığı belediyelere İçişleri Bakanlığı kararıyla yeniden kayyum atandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yerine vali Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı Bedia Özgökçe yerine vali Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle