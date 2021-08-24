Hong Kong'da filmlere yönelik sansür yasası yeniden düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'da filmlere yönelik sansür yasası yeniden düzenlenecek

Hong Kong'da filmlere yönelik sansür yasası yeniden düzenlenecek
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

HONG Hong Kong'da ulusal güvenliğe aykırı olduğu düşünülen filmlerin gösteriminin yasaklanması için sansür yasasının değiştirilmesinin planlandığı bildirildi.

HONG Hong Kong'da ulusal güvenliğe aykırı olduğu düşünülen filmlerin gösteriminin yasaklanması için sansür yasasının değiştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Yetkililer, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, film sansür yönetmeliğinde önerilen değişikliklerin, ulusal güvenliği tehdit ettiği düşünülen filmlere karşı daha kapsamlı ve hızlı bir sansürlemeye olanak sağlayacağını ifade etti.

Söz konusu değişiklikler kapsamında, filmlerin ulusal güvenliği tehdit eden içeriklere sahip olup olmadığının denetlenebileceğini vurgulayan yetkililer, daha önce yayına giren eski filmlerin de ulusal güvenlik gerekçesiyle sansüre maruz kalarak yayından kaldırılabileceğini kaydetti.

Yetkililer, film sansür yasasını ihlal ederek yasaklı filmleri yayınlayanların 3 yıla kadar hapis ve 128 bin 400 dolar para cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hong Kong'da filmlere yönelik sansür yasası yeniden düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:15:02. #1.16#

title