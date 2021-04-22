Hollanda'daki hayırseverler yetim çocukları hediyelerle sevindirdi
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Hollanda'daki hayırseverler yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Hollanda'da yaşayan Genç MÜSİAD üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon'daki 40 yetim çocuğa giyecek ve oyuncaktan oluşan hediye paketi verdi.

Hollanda'da yaşayan Genç MÜSİAD üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon'daki 40 yetim çocuğa giyecek ve oyuncaktan oluşan hediye paketi verdi.

Ramazan dolayısıyla yetim çocuklar için yardım kampanyası düzenleyen Hollanda Genç MÜSİAD üyeleri, Trabzon Genç MÜSİAD'ın da katkılarıyla kentteki 40 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.

Ortahisar Belediyesi ile Hayrat Vakfınca "iyilik kapısı" sloganıyla ortaklaşa işletilen Hisaray Yardım Merkezi'nde düzenlenen programda, yetim çocuklara giyecek ve oyuncaktan oluşan hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, yetimleri sevindiren Genç MÜSİAD üyelerine teşekkür etti.

Genç, "Yardımlar amacına uygun şekilde sahiplerine ulaştırılıyor. Bugün olduğu gibi. Sizler bayram öncesi çocuklara sevinç yaşattınız. Tebrik ediyorum." dedi.

Trabzon Genç MÜSİAD Başkanı Behçet Cihat Çelebi de yetimlerin yüzünü güldürdüklerinde mutlu olduklarını vurgulayarak, "Müminler kardeştir düsturuyla Ramazan Bayramına yaklaştığımız bu günlerde yetim kardeşlerimize sahip çıkarak, onların yüzünü güldürerek mutlu oluyoruz. İyilik Kapısı da bize güzel bir fırsat verdi. Herkesi çocuklarımıza, yetimlerimize yardıma davet ediyoruz." diye konuştu.

Hollanda'daki hayırseverler yetim çocukları hediyelerle sevindirdi
Hollanda'daki hayırseverler yetim çocukları hediyelerle sevindirdi
Hollanda'daki hayırseverler yetim çocukları hediyelerle sevindirdi
Hollanda'daki hayırseverler yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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