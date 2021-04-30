Hendek'te mahallelilerden kan bağış kampanyasına destek
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Hendek'te mahallelilerden kan bağış kampanyasına destek

Hendek'te mahallelilerden kan bağış kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Sağlık

Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılay'ın "Kan Dostum Ol" kampanyasına katılarak bağışta bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılay'ın "Kan Dostum Ol" kampanyasına katılarak bağışta bulundu.

Ülke genelinde stoklarda yaşanan azalmaya karşı duyarlı davranan Kahraman Mahallesi sakinleri, Türk Kızılay tarafından oluşturulan merkeze gelerek 32 ünite kan bağışı yaptı.

Mahallelilerden Fahri Küt, "İnsanın en hayırlısı insana faydalı olandır" anlayışı ile mahalle olarak kan stoklarına katkı sunmalarının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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