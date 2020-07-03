Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 60 yaralı (5)
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖĞÜTLÜ: 2 ÖLÜ, 60 YARALI VARSakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.
03.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:17
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖĞÜTLÜ: 2 ÖLÜ, 60 YARALI VAR
Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı. Doç. Dr. Öğütlü, yaralıların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: DHA