19.09.2019 01:21

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 16. günde 39'a yükseldi

Oğlu PKK tarafından kaçırılan Anne İkram Görtük:

"Ben çocuğumu PKK'dan istiyorum"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP önündeki ailelerin evlatları için başlatmış olduğu oturma eylemi 16. günde de devam ederken, Muş'ta Lise öğrencisi oğlu 17 yaşındaki Musa Gürtük'ün terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldığını belirten anne İkram Gürtük, "Bizim evde huzur kalmadı. Bizde huzur istiyoruz, bunu isterken oğlumu da PKK'dan istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da HDP önündeki ailelerin evlatları için başlatmış olduğu oturma eylemi 16. günde sürüyor. Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin sesi gün geçtikçe çığ gibi büyürken, ailelerin sayısı 16. günde 39'a yükseldi.

Muş'ta lise öğrencisi Musa Görtük 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırdı. Kaçırılan Görtük'ün ailesi kurumlara yaptıkları başvuruda bugüne kadar bir sonuç alamazken aradan 1 yıl geçtikten sonra çocuklarının PKK'ya katıldığı haberini aldı. Yaklaşık 5 yıldır evladını arayan aile, HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan ailelerin yanına gelerek çocuklarının PKK tarafından serbest bırakılması için oturma eylemine başladı.

"Ben oğlumu PKK'dan istiyorum"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşacağını belirten ve oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen anne 46 yaşındaki İkram Görtük, "Benim oğlum lise öğrencisiydi. Beş yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra oğlumun PKK tarafından kaçırıldığı haberi geldi bize ve o günden bu yana huzurumuz bozuldu. Bizler fakir kimsesiz aileleriz. Çocuğu kaçıran PKK'ya buradan seslenmek istiyorum. Oğlumu bana verin. Artık huzur istiyoruz ve bununla birlikte oğlumu da PKK'dan istiyorum" diye konuştu.

Anne Görtük, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine geçti.

Kaynak: İHA