Son dakika haber | Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı
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Son dakika haber | Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı

Son dakika haber | Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) açıklamasında, gece Bakü sahilinden de görülen alevlerin sebebinin araştırılması için olay yerinde bir ekibin inceleme yaptığı bildirildi. Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.

Son dakika haber | Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı
Son dakika haber | Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı
Son dakika haber | Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hazar Denizi'nde patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi
Hazar Denizi'nde patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi
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