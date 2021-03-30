Havza'da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması yapıldı

Havza'da, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Havza'da, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı uygulama, Havza ilçesinde de hayata geçirildi.

Kazım Paşa Caddesi'nde yapılan etkinliğe Kaymakam Metin Yılmaz, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir katıldı.

Emniyet Müdürlüğü önündeki yaya geçidine kırmızı çizgiyi çeken Kaymakam Yılmaz, uygulama kapsamında dün akşam saatlerinden sonra ilçe genelindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekmeye başlandığını belirterek, "Sürücülerde farkındalık oluşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizdeki yaya geçişlerinin olabileceği noktalarda kırmızı çizgimizi çektik." dedi.

Uygulamanın İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan "Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası"nın devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu kapsamda yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şeritleri kırmızıya boyadık." ifadesini kullandı.

Uygulama kapsamında sürücü ve yayalara broşür ve kırmızı düdük de dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu