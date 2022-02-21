Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak'a 10 yıl hapis istemi

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve ailesi ile umreye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL'lik senetle yakalanan iş insanı Sami Boydak hakkında, 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19 Ocak 2019'da ise, eşi ile birlikte umreye gitmek için Erkilet Havalimanı'na gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram gelen 1425 adet altın ele geçirildi. Ayrıca, biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu. Sami Boydak, '5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.