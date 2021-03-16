SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
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SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı

16.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:21

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması, ikinci gününde devam ediyor.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması, ikinci gününde devam ediyor. Duruşma, sanıklardan A.Ç.'nin çapraz sorgusuyla devam edecek.

Hendek'te havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin dava, Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda devam ediyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin dosya kapsamında fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., ve iş güvenliği uzmanı A.B. tutuklu, fabrika sahibinin babası A.R.E.C. ve sorumlu müdür A.Ç. ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Aralarında fabrika çalışanları ve olaydan etkilenen diğer kişilerin de olduğu toplam 108 müştekinin dinleneceği davada, şüpheliler hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunda 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

İlk celsesi Sakarya Adliyesi'ndeki fiziki alan yetersizliği nedeniyle ertelenen davanın ikinci duruşması dün başladı. Yapılan ilk oturumda sanıklardan 6'sı dinlendikten sonra, A.Ç. isimli sanığın savunması sırasında salonda tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti, tartışma nedeniyle duruşmaya ara verdi. Bugün saat 10.30 itibari ile duruşmanın ikinci oturumu başladı. Mahkeme heyetinin katılımcıların yoklama tespitini yapmasının ardından sanık A.Ç. savunmasını tamamlayacak. Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti 108 müştekiyi dinlemeye başlayacak.

SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı
SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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