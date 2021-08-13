Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Antakya ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonlarda, 3 kilo 798 gram sentetik uyuşturucu, 700 gram esrar ve boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda, şüpheliler F.D, A.A, M.B. ve N.B. gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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