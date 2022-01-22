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Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'da kaçak sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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