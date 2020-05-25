Hasarı onarmak için çatıya çıkan şahıs fırtınadan dolayı düşerek hayatını kaybetti Hasarı onarmak için çatıya çıkan şahıs fırtınadan dolayı düşerek hayatını kaybetti Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen fırtınada çatıdan düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Hasarı onarmak için çatıya çıkan şahıs fırtınadan dolayı düşerek hayatını kaybetti

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen fırtınada çatıdan düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde fırtınaya yakalanan evli, 2 kız ve 1 erkek babası Seçkin Çetinkaya (54), çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Seçkin Çetinkaya fırtınada hasar gören kendisine ait evin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Fırtınanın şiddetiyle aşağıya düşen Çetinkaya, vücudunun birçok yerinden yaralandı. Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede büyük hasara neden olan fırtınada bir binanın çatısından kopan sac parçasının çarptığı bir kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA