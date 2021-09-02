Haluk Levent konseri ertelendi
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Haluk Levent konseri ertelendi

Haluk Levent konseri ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından dolayı iptal edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından dolayı iptal edildi.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönemi kutlamaları kapsamında 4 Eylül günü kapalı pazar otoparkında düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından ileri bir tarihe ertelendi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sanatçımızın Covid-19 testinin pozitif olması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konserimiz bu sebepten dolayı ileri bir tarihi ertelendi" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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