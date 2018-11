Halk Gyo'dan Üçüncü Çeyrekte 71,4 Milyon Lira Net Kar

Halk GYO, yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre net karını yüzde 93 artırarak 71,4 milyon liraya ulaştırdı.

Halk GYO'nun açıklamasına göre, yılın dokuz ayını başarılı bir mali performansla geçiren şirket, bu dönemde 270,3 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin bu dönemde net karı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 93 artarak, 71,4 milyon liraya yükseldi.

Dönem içerisinde, hayata geçirdiği nitelikli konut projelerinde inşaat süreçlerini tamamlayan ve teslimlere başlayan Halk GYO, gayrimenkul sektörünün gelişimine yönelik yenilikçi ve öncü çalışmalarını da sürdürmeye devam etti.

Şirketin, Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiği Evora İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen SOTCA (Sign of the City Awards) organizasyonunun 2018 etabında "En İyi Mimari Tasarım" ödülünü kazandı.

İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak sınırlarında yükselen proje, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katacak bir yapıda tasarlandı.

- "Daha çok çalışıp yeni projeler hayata geçireceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Türkiye'ye duydukları bağlılık ve sorumluluk bilinciyle çok çalıştıklarını ve hayata geçirilen projelerle ülke ekonomisine daha fazla değer sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şirket olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, planladıkları hedefler doğrultusunda büyümelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Daha çok çalışarak, yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Yetgin, bu vizyon doğrultusunda başlattıkları Evora İzmir projesinde önemli bir aşama kaydettiklerini belirtti.

Yetgin, "Türkiye için Kazanç Vakti" kampanyasının da etkisiyle yoğun ilgi gören projelerinde ön talep sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu projeye start verirken hedefimizi 'İzmir'in kent yaşamına yakışan yenilikçi bir proje geliştirmek' olarak belirlemiştik. SOTCA organizasyonunun 2018 etabında elde ettiğimiz 'En İyi Mimari Tasarım' ödülü, doğru yolda olduğumuzu, bu projeye start vererek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha gösterdi. Konut, ticari, park, kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemize olan inancımız bu ödülle bir kez daha perçinlendi. Güçlü işbirlikleriyle ülkemizin dört bir yanında yatırım yaptığımız bölgelerin yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Diğer inşaatlar da hızla sürüyor

Öte yandan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de en büyük paydaşlarından olan Halk GYO, 2016 sonunda başladığı inşaat çalışmalarında yüzde 22 inşaat seviyesine ulaştı. Şirket, 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kuleleri'nin hızla yükseldiği projenin finansmanı konusunda da sektöre örnek olacak adımlar attı.

Halk GYO'nun Vakıf GYO ortaklığı ile 2015 yılında hayata geçirdiği Sancaktepe'de yer alan Bizimtepe Aydos ile 2016 yılında Er Konut ortaklığı ile Erzurum'da hayata geçirdiği Şehristan Konutları projeleri ise bulundukları bölgelerin markalı konut projesi olma özelliğini taşıyor. Anahtar teslimlerin başladığı projelerde son kalan dairelerin satışları da hızla devam ediyor.