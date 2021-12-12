Haliliyeli öğrenciler Ankara'yı gezdi

HALİLİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin desteklediği gezi ile öğrenciler, Ankara'da HAVELSAN ve TUSAŞ'ı ziyaret etti. Burada yazılım, havacılık, uzay bilimi ve mühendislik alanındaki çalışmaları yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Başkan Canpolat ise geleceğe hazırladıkları öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir kez daha gençliğin yanında olduğunu gösterdi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliliye Kaymakamlığının düzenlediği, Haliliye Belediyesinin ise desteklediği gezi ile öğrenciler Ankara'ya götürüldü. Haliliye'de okuyan öğrencilere milli değerlerin aşılanması hedeflenirken, öğrencilerin yazılım, havacılık, uzay bilimi ve mühendislik alanında bilgi sahibi olması sağlandı.

Ankara'da gerçekleşen gezi ile öğrenciler Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve beraberindeki heyet ile HAVELSAN ve TUSAŞ Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları görme fırsatı bulan öğrenciler, merkezlerde incemeler yaptı.

HAVELSAN ve TUSAŞ'a yönelik geziler ile gençleri geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Canpolat, "Ankara'da HAVELSAN'ın Genel Müdürlüğündeyiz. Değerli mühendis arkadaşlarımız bizleri, Şanlıurfalıları, Haliliyeli öğrencileri misafir ettiler. Bizler Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Şanlıurfa'da üniversite sınavına hazırlanan değerli öğrencilerimizi buraya getirdik. Teknoloji, bilişim, yazılımla ilgili Türkiye'de neler oluyor görmeleri, geleceğe yönelik birçok bölümde ilerlenmesi için teknik, kültürel ve tarih dolu bir gezi planladık. Haliliye Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte çalıştık. Öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması, ufukları ve vizyonlarının açılması için Haliliye Belediyesi olarak buna öncülük ettik. Her zaman gençlerimizin yanındayız, geleceğimizin yanındayız" sözlerine yer verdi.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, " HAVELSAN da misafiriz, buradaki amacımız ülkemizin teknolojik gelişiminin ne kadar ileriye gittiğini görmeleri ve ülkeleriyle gurur duymaları. Ben bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat beye, Kaymakamımız Metin Esen beye ve Genel Müdürümüz Akif Nacar beye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise konuşmasında, " Şanlıurfa Haliliye ilçemizdeki öğrencilerle beraber HAVELSAN'ı ziyarette bulunduk. Burada amacımız, gençlerimizin tercihlerinden önce düşüncelerinde şekillenmeden önce ülkemiz için çok önemli görevler yerine getiren HAVELSAN'ı ziyaret etmeleri ve bu ziyaretten sonrada ülkemiz için önemli stratejik bir kurumda görev alacak genç mühendisler olarak kendilerini hayal etmelerini sağlamak için böyle bir gezi düşündük. Bu imkanı bize sağlayan HAVELSAN genel müdürümüze, çalışan değerli mühendislerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin gezide imkanlarını sağlayan Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HAVELSAN ve TUSAŞ'a gerçekleştirilen geziyle bilimle iç içe olma fırsatı bulduklarını kaydeden öğrenciler ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. HAVELSAN ve TUSAŞ'a yönelik yapılan gezinin ardından Şanlıurfalı öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Öte yandan, Ankara'da gerçekleşen geziye AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar eşlik etti. - ŞANLIURFA