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Yeni Kanada Büyükelçisi Can Dizdar kimdir? Can Dizdar hayatı ve biyografisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 3 Temmuz 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Kanada Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Can Dizdar kimdir, merak edildi. İşte, Can Dizdar hayatı ve biyografisi.

Yeni Kanada Büyükelçisi Can Dizdar oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Kanada Büyükelçisi Can Dizdar kimdir, Can Dizdar hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KANADA BÜYÜKELÇİSİ CAN DİZDAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Can Dizdar, lisansüstü eğitimini Avrupa Koleji'nde tamamladıktan sonra, 2004'te Londra İngiltere Kraliyet Savunma Koleji'nde bir yıl eğitim aldı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Dizdar, yurtdışında Helsinki, Abu Dabi ve Londra büyükelçiliklerinde ve New York'ta Türkiye Daimi Temsilciliği'nde görev yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerinde Siyaset Planlama Daire Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Can Dizdar, Birleşmiş Milletler Sekreteryası Siyasi İşler Bölümü'nde Kıdemli Siyasi Memur olarak da görev almıştır. Orta Doğu Genel Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda bulunan Dizdar, Türkiye'nin Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Büyükelçisi olarak da görev yapmıştır.

Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye'yi temsil eden Can Dizdar, Cenevre Suriye barış görüşmeleri gibi önemli diplomatik temaslarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir. Ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşma sürecinde büyükelçi olarak adı geçmiştir. Demet Dizdar ile evli olan Can Dizdar, bir çocuk babasıdır.

Kararname:

Yeni Kanada Büyükelçisi Can Dizdar kimdir? Can Dizdar hayatı ve biyografisi

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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