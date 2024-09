YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 77. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Düğündeki beklenmedik karşılaşma, Ferit ile Seyran arasındaki duyguların yeniden gün yüzüne çıkmaya başlamasına neden olur. Seyran, bir mutluluk rolü oynamaya girişirken, Ferit için buna tahammül etmek hiç kolay olmaz. Ferit'in ortaya çıkışını bir tehdit olarak algılayan Sinan, Seyran ile ilişkisinde giderek daha agresifleşmeye başlar. Tesadüf gibi görünen bir karşılaşma ikili arasındaki tansiyonu daha da yükseltir.

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 76. bölümün sonrasında seyirciler 77. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 77. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 77. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.