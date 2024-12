Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalan final bölüm full HD izle ve Yalan full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalan final bölüm tek parça izle ve Yalan full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalan full HD bölüm izle! Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler. Duru korku ve dehşet içinde kalmışken Kadir, Melike ve Duru'nun canına zarar gelmeyeceğine yemin eder. Kadir, Alaz ve Alef'in durumunu öğrenmek için Yusuf'a gidecekken, Duru da kendisine eşlik eder. Cengiz'in elinden kurtulan Berrin, soluğu Yusuf'un evinde alır. Hazal'ın da orada olmasını fırsat bilerek, Yusuf'un kasası ve telefonundan çalınanları söyler. Ancak hiç beklenmedik şey olur ve Hazal, Yusuf'a her şeyi itiraf eder. Alaz, Duru'yu aşiretten koruduğunu söylese de Kadir ve Melike'yi ikna edemez. Hülya ve Cengiz ise kendi dertlerine düşmüş, her an Yusuf ya da polis tarafından baskına uğrayacaklarını düşünmektedir. Tek çareleri kaçmaktır ancak ikisinin de yeterli parası yoktur.

Kadir ve Vahdet'in görüşmesi sert geçse de Vahdet, oğlu Alaz'ı tutsak halde görüp onunla konuşunca yelkenleri suya indirir. Artık bu savaşın sürmesine gerek yoktur. Barış derhal ilan edilecek ve resmileşmesi için, Karacalar ve Aladağlar arasında yemek olacaktır. Barış yemeğinden önce Alaz ve Duru, her şeye rağmen barışı getirdikleri için birbirine teşekkür eder ve arkadaş kalmaya karar verirler. Barış yemeğinde bir süre her şey yolunda gitse de Seher, çektiği silahla Kadir ve Melike'nin hayatını tehlikeye atar. Diğer tarafta ise Duru, babasının katilinin Berrin ve Yusuf olduğunu öğrenir. Seher'in çektiği silahtan çıkan kurşun, kime isabet etmiş ve Duru bu bilgiyle ne yapacaktır?

YALAN KONUSU NE?

Masum olduğu halde kocasını öldürmekten hüküm giyen Melike, yirmi yıl sonra dışarı çıkar. Tek hayali, daha kundaktayken ablasına emanet ettiği kızı Hazal'a kavuşmaktır. Ancak Melike'yi dışarıda yalnız kızı değil yalanlarla örülü yeni bir hapishane bekler. Bu yalanlar hapishanesini yerle bir edecek olan, Melike'nin anne yüreğindeki o büyük güçtür.

Melike kendisine söylenen yalanları bir bir ortaya çıkarırken, nasıl bir oyunun içine düştüğünü de anlayacaktır. Yıllardır başkasına anne demiş olan kızına adım adım yaklaşırken, kocasının gerçek katilini ortaya çıkartmak için de elinden geleni yapacaktır. Yalanlardan örülü bu hikâyede en vicdanlı görünenler en merhametsizler, en sadıklarsa gerçek hainler olacaktır.

YALAN FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ