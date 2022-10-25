Whatsapp düzeldi mi? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Whatsapp uygulamasında atılan mesajların tek tik olarak kalmasının ardından vatandaşlar bu sorunun nedenini arama motorlarında araştırdı. Peki, Whatsapp düzeldi mi? 25 Ekim Whatsapp tek tik sorunu düzeldi mi? Whatsapp mesajlar gidiyor mu?

Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. 25 Ekim tarihinde meydana gelen Whatsapp tek tik sorununun ardından kullancılar Whatsapp düzeldi mi? sorusunu arattı. Peki, Whatsapp düzeldi mi? 25 Ekim Whatsapp tek tik sorunu düzeldi mi? Whatsapp mesajlar gidiyor mu?

WHATSAPP DÜZELDİ Mİ?

25 Ekim tarihinde Whatsapp uygulamasında meydana gelen problem halen devam etmekte.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

25 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Whatsapp uygulamasında meydana gelen mesaj iletme problemi hakkında birçok rapor edildi. Whatsapp kullanıcıları mesaj attığında tek tik ifadesi ile karşı karşıya geliyor. Bakılan raporlar sonucu Whatsapp uygulamasının çöktüğü yönünde.

WHATSAPP MESAJLAR NEDEN TEK TİK?

25 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Whatsapp uygulamasında meydana gelen mesaj iletme problemi hakkında birçok rapor edildi. Whatsapp kullanıcıları mesaj attığında tek tik ifadesi ile karşı karşıya geliyor. Bakılan raporlar sonucu Whatsapp uygulamasının çöktüğü yönünde. Mesajların tek tik olarak gözükmesinin sebebi ise Whatsapp'ta meydana gelen teknik problem.