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KURBAN BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

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KURBAN BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı tatilinde bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Bayram tatilinde bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Kurban Bayramı tatili sırasında bankaların açık olup olmayacağı ve hangi günler hizmet verecekleri merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, banka çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Bayram tatili süresince bankaların açık olup olmayacağı, hangi günlerde çalışacakları araştırılmaya başlandı. Peki, bankalar bayram tatilinde hizmet verecek mi? KURBAN BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte, 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak.

KURBAN BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na denk gelen tarihlerde bankalar kapalı olacak. Ancak, idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.

KURBAN BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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