Ümit Özdağ kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi!

Ümit Özdağ kimdir?

Ümit Özdağ NOW Tv Çalar Saat programına canlı yayın konuğu oldu. Çalar saat konuğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında Tokyo, Japonya'da doğdu. Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı.

Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016'da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

MHP'den ihracı

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

Ümit Özdağ'ın, Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır. Ümit Özdağ, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.