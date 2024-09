Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor, Dünya Kupası'na mı gidiyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanında başlıyor. Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor?

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Türkiye'nin aday kadrosu

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci : Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans : Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet : Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

ULUSLAR LİGİ PUANLI MI?

2024-25 UEFA Uluslar Ligi, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. sezonudur. UEFA üyesi 55 millî futbol takımının katıldığı turnuvanın grup aşaması 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında final aşaması ise 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında oynanacaktır.

Format

A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşur. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşur. Liglerin oluşumunda 2022-23 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılır.

25 Ocak 2023 tarihinde UEFA Uluslar Ligi formatında yapılan değişikliğe göre:[2]

• UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılabilmek için A Ligi grup birincileri ve ikincileri arasında 20-23 Mart 2025'te çift maçlı eleme sistemi ile çeyrek finaller düzenlenecektir. Finaller, kazanan 4 finalist takımdan birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

• A Ligi grup üçüncüleri ile B Ligi grup ikincileri ve B Ligi grup üçüncüleri ile C Ligi grup ikincileri 20-23 Mart 2025'te düşme / yükselme play-off maçı oynayacaktır.

• Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. C Liginden lig sıralamasına göre son 2 sıradaki takımlar doğrudan D Ligine düşerken 45 ve 46. sıradaki takımlar D Ligi grup ikincileri ile play-off oynar..

Grup aşaması sıralama kriterleri

Gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır:[1]

1. Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan

2. Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı

3. Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı

4. 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-3 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 5-10 kriterler uygulanır.

5. Gruptaki gol farkı

6. Gruptaki atılan gol sayısı

7. Gruptaki atılan deplasman gol sayısı

8. Gruptaki galibiyet sayısı

9. Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı

10. Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)

Lig sıralaması

Her lig için sıralama kriterleri:

1. Pozisyon

2. Puan

3. Gol farkı

4. Atılan gol sayısı

5. Atılan deplasman gol sayısı

6. Galibiyet sayısı

7. Deplasman galibiyeti sayısı

8. Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)

Genel sıralama kriterleri

Finaller ve tüm play-off maçlarının tamamlanmasıyla 2026-27 UEFA Uluslar Liginde kullanılmak üzere genel sıralama kriterleri:



1. 2025 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılan takımlar finaller sonuçlarına göre 1-4 arası;

2. A Ligi çeyrek finallerini kaybeden takımlar 5-8 arası;

3. A Ligine doğrudan yükselen ve A3-B2 play-offları kazananı toplam 8 takım 9-16 arası;

4. B Ligine doğrudan düşen ve A3-B2 play-offları kaybedeni toplam 8 takım 17-24 arası;

5. B Ligine doğrudan yükselen ve B3-C2 play-offları kazananı toplam 8 takım 25-32 arası;

6. C Ligine doğrudan düşen ve B3-C2 play-offları kaybedeni toplam 8 takım 33-40 arası;

7. C Ligi grup üçüncüleri 41-44 arası;

8. C Ligine doğrudan yükselen ve C4-D2 play-offları kazananı toplam 4 takım 45-48 arası;

9. D Ligine doğrudan düşen ve C4-D2 play-offları kaybedeni toplam 4 takım 49-52 arası;

10. D Ligi grup üçüncüleri 53-54 arası sıralanır.

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri ile bağlantı

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri - UEFA İkinci Tur

Elemeler formatı UEFA tarafından 25 Ocak 2023 tarihinde onaylanmıştır.

• Play-off aşaması: Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.