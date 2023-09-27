TÜPRAŞ temettü dağıtma kararı verdi. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. temettü hakkındaki detayların gündeme gelmesi ile birlikte yatırımcılar tarafından konunun detayları araştırılmaya başlandı. Peki, TUPRS temettü ne zaman? TÜPRAŞ ne zaman dağıtılacak, hisse başına ne kadar temettü ödeyecek?

TUPRS temettü ne zaman? Sorusu, son günlerde birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. TÜPRAŞ Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi hakkında açıklama yapıldı. Peki, TUPRS temettü ne zaman? TÜPRAŞ ne zaman dağıtılacak, hisse başına ne kadar temettü ödeyecek? İşte TUPRS temettü hakkında merak edilen detaylar!

TUPRS TEMETTÜ NE ZAMAN?

TÜPRAŞ Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi hakkında açıklama yapıldı. Bu kapsamda 28 Eylül seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 6,77 TL temettü ödeyecek.

TÜPRAŞ TEMETTÜ DAĞITIM TARİHİ

Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023

Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023

Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023

TÜPRAŞ KİMİN?

Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen anonim şirket. Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir.

Şirketin ana ortağı Enerji Yatırımları A.Ş., Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bunlar tarafından sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilmektedir.