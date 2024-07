TRT 1 şifreli kanal! TRT 1 şifreli kanal sorunu EURO 2024 maç saati itibariyle yaşanıyor. TRT 1 şifreli kanalı açmak ve TRT 1'i şifresiz izleyebilmek için güncel TRT 1 frekans bilgileriniz girmeniz gerekiyor. TRT 1 şifreli kanal uyarısı veya TRT 1 şifreli kanal hatası yaşanıyorsa yapılması gerekenler haberimizde! TRT Pid ayarları nedir? TRT Pid frekans bilgileri nedir 2024?

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

• FEC: 3/4

Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

TRT 1 BİSS KEY AYARI NASIL YAPILIR?

1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerekecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

DİSEQC MODU NEDİR?

DiSEqC (İngilizce: Digital Satellite Equipment Control, Türkçe: Sayısal uydu ekipman denetimi), dijital uydu alıcısı ile çoklu uydu sistemi, motorlu uydu sistemi arasında kullanılan özel bir iletişim protokolüdür. Bu sistem Avrupa'daki uydu servis sağlayıcısı Eutelsat tarafından geliştirilmiştir.

DiseqC, çift yönlü veri ya da güç sinyalleri iletmek için sadece tek bir koaksiyel kabloya ihtiyaç duyar. DiseqC genellikle switch ve motorları kontrol etmek için kullanılır. 13/18V, Toneburst, MiniDiSEqC ve 22Khz uygulamalarından daha esnek olanak sağlar. Bununla birlikte DiseqC; büyük motorlu çanak sistemlerinde pozisyoner ile birlikte kullanıldığında uyumludur.

DiseqC'in şu anki uyarlamaları:

DiSEqC 1.0, 4 uydu kaynağına kadar olanak sunar

DiSEqC 1.1, 16 uydu kaynağına kadar olanak sunar

DiSEqC 1.2, 16 uydu kaynağına kadar olanak sunar ve yatay yönlü çanağa bağlı motorun kontrölüne olanak verir

DiSEqC 2.0, DiSEqC 1.0'a çift yönlü iletişim olanağı sağlar

DiSEqC 2.1, DiSEqC 1.1'e çift yönlü iletişim olanağı sağlar

DiSEqC 2.2, DiSEqC 1.2'ye çift yönlü iletişim olanağı sağlar

DiseqC teknolojisinin tüm bu 4 uyralaması sayısal uydu televizyonu yayıncılığının öncülüğünde Şubat 1998 tarihinde standard hâline gelmiştir.

PİD NEDİR?

PID (Packet IDentifier) etiket numarası anlamına gelmektdir. Uydu alıcılarında kanal arama işlemlerinde frekans bulmak için kullanılır.

Bilindiği gibi, her konumda birçok uydu, her uyduda birçok transponder, her transponderde birçok network (şebeke), her şebekede birçok service (kanal), her kanalda birçok ses, görüntü, yazı, data gibi unsurlar bulunabiliyor.

Uyduya çıkarken bunlar paketlenir, etiketlenir. Oradan yere geldiğinde alan cihazın bunları kolayca tanıyabilmesi ve kullanabilmesi için bu etiketler kullanılır. PID etiket numarasıdır. Yayıncı kimi etiket numaralarını zaman zaman değiştirmek zorunda kalır.

Değiştirdiğinde alıcı cihaz eğer o yayın unsurunu başka bir etiketle bekliyorsa bulamaz. Alıcı cihazlar bu etiket numaralarını yayını ilk aldığında otomatik kaydediyor, ve daha sonra gerektiğinde belleğinden çağırıyor.

Yayını ilk olarak bulmak için genellikle sadece frekans, polarite, ve sembol hızı bilgileri yeterlidir. Bu bulma (enstelasyon) sırasında bulunan kanallar ve her kanalın VPID(görüntü paketinin etiket numarası), APID(ses paketinin etiket numarası) gibi diğer tüm bilgileri kaydedilir.

Eğer parametre değişikliği olmuşsa arama yaptırdığınızda yeni PID değerlerini bulup belleğindekilerle değiştirir. (Yani pid değişikliği olmuşsa frekans, polarite, SR değişmediği halde yayını bulmak için yeniden arama yaptırmanız gerekebilir)

TRT PİD FREKANS BİLGİLERİ NEDİR 2024?

TRT 1 HD

Şifre : Şifresiz

Frekans : 11794

Sinyal oran ı: 30000

FEC :3/4

Video PID : 1601

Audio PID : 1701

Polarizasyon : V - Dikey

Kapsama : TR

Uydu : T4A