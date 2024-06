The Gangster, The Cop, The Devil nereden izlenir? The Gangster, The Cop, The Devil hangi platformda?

The Gangster, The Cop, The Devil nereden izlenir? dizisinin takipçileri tarafından heyecanla beklenen House Of The Dragon dizisi hangi platformda yayınlanacak? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. The Gangster, The Cop, The Devil nereden izlenir? dizisinin bıraktığı etki ile izleyiciler House Of The Dragon dizisini beklemeye başladı. Peki, The Gangster, The Cop, The Devil nereden izlenir? The Gangster, The Cop, The Devil hangi platformda?

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVİL NEREDEN İZLENİR?

The Gangster, The Cop, The Devil" filmini Türkçe dublaj olarak izlemek için bazı popüler platformlar vardır. Netflix, blutv ve puhutv gibi sağlayıcılardan bu filmi bulabilirsiniz. Ancak şu an için çevrimiçi izleme seçeneği sınırlı olabilir. Bu nedenle, bu platformlarda ara ara kontrol etmek faydalı olacaktır. Film, bir suç patronunun bir seri katili yakalamak için bir dedektifle iş birliği yapmasını konu alıyor.

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVİL OYUNCULARI

"The Gangster, The Cop, The Devil" filminde güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Başrolde, suç patronu Jang Dong-su karakterini canlandıran Ma Dong-seok bulunuyor. Dedektif Jung Tae-suk rolünde Kim Moo-yul, sadist katil Kang Gyeong-ho rolünde ise Kim Sung-kyu var. Diğer önemli rollerde Heo Dong-won, Choi Moon-sik, Yoo Jae-myung, Heo Sang-do, Lee Seo-hwan, Choi Jeong-gyu, Oh Hee-jun ve Kim Dong-chul yer alıyor. Bu etkileyici kadro, filmdeki gerilim dolu hikayeyi güçlü performanslarıyla destekliyor.