Tarık Bayar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Tarık Bayar kaç yaşında, nereli? Tarık Bayar biyografisi!

Tarık Bayar NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Reckitt Türkiye Genel Müdürü Tarık Bayar kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Tarık Bayar kimdir? Tarık Bayar kaç yaşında, nereli? Tarık Bayar biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Tarık Bayar kimdir? Tarık Bayar kaç yaşında, nereli? Tarık Bayar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TARIK BAYAR KİMDİR?

Reckitt Türkiye, Genel Müdürlük pozisyonuna Tarık Bayar'ın atandı. Bayar, hem Reckitt Türkiye Hijyen hem de Reckitt Türkiye Sağlık şirketlerinin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Görevine başlamadan önce Reckitt'te Global Kategori Direktörü olarak görev alan Tarık Bayar, profesyonel kariyerinde önemli bir deneyime sahip. 2005 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bayar, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.