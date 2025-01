Survivor'da yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyununun ardından All Star Kırmızı Takım ve Mavi Takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Barış ve Adilhan arasında gerçekleşen düello sonucunda adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da All Star ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için zorlu bir mücadele sergiledi. Ödülün sahibi All Star Ünlüler takımı oldu. Ancak bu hafta üç dokunulmazlık oyununda da kazanan Gönüllüler takımıydı. Bu sonuçla All Star takımı, dört eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Eleme adayları arasında oynanan düello sonunda Barış ve Adilhan, eleme potasında son iki isim olarak belirlendi.

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Barış ve Adilhan arasında nefes kesen bir düello gerçekleşti. Son ana kadar büyük bir çekişme yaşanan mücadelede heyecan doruktaydı. Adilhan, 5-4'lük skorla galibiyete ulaşarak adada kalmayı başardı. Bu sonuçla Barış, Survivor'a veda eden isim oldu.