Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Simge Fıstıkoğlu oluyor ve vatandaşlar tarafından Simge Fıstıkoğlu kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli? Simge Fıstıkoğlu hayatı ve biyografisi!

Simge Fıstıkoğlu kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Simge Fıstıkoğlu kimdir? Ve Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli? Simge Fıstıkoğlu hayatı ve biyografisi!

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu Türk sunucudur. 12 Aralık 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Habertürk'te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti. 2012 yılında yeniden Habertürk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, 2013 yılında Show TV'ye geçip, kanalda Yeni 1 Gün ve Haftasonu Ana Haber sunuculuğu yapmıştır.

Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.

NTV'de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programını[2] ve "Günün İçinden" adlı haber programını sundu.

Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, 5 senedir çalıştığı NTV'den 17 Haziran 2020 tarihinde ayrıldı.

Daha sonra 18 Aralık 2020'de yayın merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşınan Olay TV'de Simge Fıstıkoğlu ile Haftasonu programını sundu ancak kanalın 25 Aralık 2020'de yayına son verilmesinden dolayı sadece 2 kez program yapabildi.

Zaman zaman kendi YouTube kanalından da gündeme dair yayınlar yapan sunucu, şu anda Sözcü TV'de "Büyük Satranç Tahtası" adlı programı sunmakta ve moderatörlüğünü yapmaktadır.

2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu iki çocuk annesidir.